IMPLANET annonce la réalisation de l'acquisition d'OSD

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : implanet@newcap.eu



o Adoption de l'intégralité des résolutions lors de l'Assemblée générale mixte tenue ce jour

o Renforcement de la gouvernance du nouvel ensemble



Ludovic Lastennet, Directeur Général d'Implanet a déclaré : « Je tiens à remercier l'ensemble de nos actionnaires, présents, représentés ou ayant voté par correspondance, pour leur implication. Leur contribution a permis de finaliser l'acquisition d'OSD, renforçant ainsi le positionnement d'Implanet comme nouvel acteur de référence de la chirurgie du rachis en France. Ce rapprochement permet de nombreuses synergies créatrices de valeur et contribue à l'atteinte des objectifs stratégiques du nouvel ensemble, à savoir : continuer à innover pour enrichir nos gammes d'implants, poursuivre l'élargissement de nos certifications et homologations et renforcer la dynamique commerciale sur laquelle nous sommes engagés. Je me réjouis d'accueillir au sein du Conseil d'administration les deux dirigeants d'OSD qui viennent renforcer la gouvernance du Groupe. »