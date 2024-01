Implanet annonce la nomination de Max W. Painter en tant que Vice-Président et General Manager de sa filiale aux États-Unis

• Plus de 25 ans d’expérience dans le secteur des technologies médicales innovantes au sein de leaders mondiaux dans la chirurgie du rachis

• Forte expertise en direction stratégique et commerciale



Bordeaux, Boston, le 25 janvier 2024 : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, annonce la nomination de Max W. Painter au poste de VP & General manager d’Implanet America. À ce titre, il prend la direction d’Implanet America et a pour objectif d’optimiser sa structure organisationnelle afin d’accélérer l’adoption et la progression des technologies innovantes d’Implanet sur ce marché crucial.



