Implanet annonce des résultats annuels 2019 en nette amélioration

Bordeaux, Boston, le 24 février 2020 - 17h45 CET - IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 et arrêtés par le Conseil d'Administration du 24 février 2020.



« Le choix de la réorganisation de nos activités commerciales, du repositionnement de nos deux gammes de produits sur les marchés où la société opère en direct et du développement à l'international via des partenariats stratégiques, nous permettent d'améliorer de façon significative nos indicateurs financiers en 2019. Nos réalisations sont conformes à notre plan opérationnel. Nous sommes totalement engagés dans la poursuite de la dynamique de croissance commerciale enregistrée sur les quatre derniers trimestres et déterminés à maintenir nos efforts de gestion prudente de nos coûts. Ceci nous permettra de poursuivre l'amélioration de notre performance. » commente Ludovic Lastennet, Directeur général d'Implanet.



