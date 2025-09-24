Implanet : accord de distribution exclusif pour son TiRobot avec Tinavi Medical Technologies

(AOF) - Implanet a signé un contrat de distribution exclusif avec Tinavi Medical Technologies pour TiRobot destiné à la chirurgie du rachis. Ce partenariat va permettre la synergie des savoir-faire technologiques et de R&D des deux sociétés. Le TiRobot d’Implanet est un cobot autonome qui n’est pas fixé à la table d’opération permettant un ajustement permanent par le chirurgien aux besoins de la procédure chirurgicale et aux mouvements du patient. Il permet un guidage automatique pendant la chirurgie et permet de traiter la majorité des indications des pathologies rachidiennes.

Kevin Liu, directeur marketing et développement de Tinavi a indiqué : " En complément des accords de distribution en Chine conclus avec Sanyou Medical, nous sommes ravis de la signature de cet accord avec Implanet. Associer la robotique à l'offre " Implants " d'Implanet doit nous permettre de créer des synergies pour faire de nos deux sociétés des acteurs incontournables sur le marché de la chirurgie du Rachis ".

