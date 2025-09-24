 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 854,66
-0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Implanet : accord de distribution exclusif pour son TiRobot avec Tinavi Medical Technologies
information fournie par AOF 24/09/2025 à 11:28

(AOF) - Implanet a signé un contrat de distribution exclusif avec Tinavi Medical Technologies pour TiRobot destiné à la chirurgie du rachis. Ce partenariat va permettre la synergie des savoir-faire technologiques et de R&D des deux sociétés. Le TiRobot d’Implanet est un cobot autonome qui n’est pas fixé à la table d’opération permettant un ajustement permanent par le chirurgien aux besoins de la procédure chirurgicale et aux mouvements du patient. Il permet un guidage automatique pendant la chirurgie et permet de traiter la majorité des indications des pathologies rachidiennes.

Kevin Liu, directeur marketing et développement de Tinavi a indiqué : " En complément des accords de distribution en Chine conclus avec Sanyou Medical, nous sommes ravis de la signature de cet accord avec Implanet. Associer la robotique à l'offre " Implants " d'Implanet doit nous permettre de créer des synergies pour faire de nos deux sociétés des acteurs incontournables sur le marché de la chirurgie du Rachis ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

IMPLANET
0,3140 EUR Euronext Paris +15,02%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank