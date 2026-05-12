Imperial met en garde contre les coûts liés à une guerre prolongée en Iran

Imperial Brands IMB.L a déclaré mardi que la guerre en Iran pourrait augmenter les coûts et nuire à la demande des consommateurs si elle s'éternisait, même si le groupe britannique de tabac n'avait constaté à ce jour aucun impact significatif, ce qui l'a incité à réitérer ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

La guerre américano-israélienne contre l'Iran, qui en est désormais à son troisième mois, a provoqué une pénurie sans précédent des approvisionnements en provenance du Moyen-Orient, fait grimper les coûts énergétiques et logistiques pour les entreprises partout dans le monde et entraîné des révisions à la baisse des prévisions, des retards dans les projets et des mesures de réduction des coûts, car elle pèse sur le moral des acteurs du marché.

Imperial, qui pratique généralement des prix inférieurs à ceux de ses concurrents tels que British American Tobacco BATS.L et Philip Morris PM.N , a averti en avril qu'il risquait de perdre des parts de marché sur ses cinq principaux marchés – les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Australie – car il privilégiait la rentabilité au détriment des volumes.

Le fabricant des cigarettes Winston et Davidoff et de la cigarette électronique blu a annoncé mardi une perte de 16 points de base de part de marché au premier semestre sur ses principaux marchés.

Imperial Brands s'efforce de développer son activité d'alternatives au tabac dans le cadre d'une stratégie quinquennale définie par le prédécesseur du directeur général Lukas Paravicini, qui vise à développer les produits de nouvelle génération tout en maintenant les activités traditionnelles liées au tabac.

Son bénéfice d'exploitation ajusté de 1,64 milliard de livres sterling (2,23 milliards de dollars) a augmenté de seulement 0,6% à taux de change constant au cours du semestre clos en mars, manquant de peu les attentes du marché qui s'élevaient à 1,66 milliard de livres sterling, alors que la société était confrontée à une baisse persistante des ventes de cigarettes et à une concurrence acharnée sur le marché des alternatives au tabac.

(1 $ = 0,7366 livre)

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