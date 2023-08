- Impax Asset Management vient d’annoncer la nomination de Thomas Morris Brown en tant que spécialiste produit pour sa stratégie Specialists, selon un post sur LinkedIn. Cette stratégie vise à investir dans des actions mondiales de petites et moyennes capitalisations dans les secteurs de la technologie et des services environnementaux.Thomas Morris Brown arrive d’Allianz Global Investors, où il a travaillé depuis 2015. Entré en tant que responsable de la communication, il a été promu au poste de spécialiste produit en 2017. Auparavant, il a été consultant chez Fishburn à Londres. A lire aussi: Impax AM nomme un responsable pays Japon

