Impax AM augmente ses encours de 5Md£ au dernier trimestre 2020

(NEWSManagers.com) - La société de gestion britannique Impax Asset Management, spécialiste de l' investissement durable, a vu ses encours bondir de plus de 5 milliards de livres au dernier trimestre 2020, correspondant au premier trimestre de son exercice, pour atteindre 25,2 milliards de livres. C' est le résultat de 2,8 milliards de livres de collecte nette et de 2,2 milliards de livres d' effet marché et performance. Cela intervient après un exercice 2020 record.

Impax est détenu à 14 % par BNP Paribas Asset Management, qui a récemment réduit sa participation de 10 %.