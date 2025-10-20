Impactive choisit des administrateurs pour siéger au conseil d'administration de WEX dans un contexte de tensions persistantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Svea Herbst-Bayliss

L'investisseur activiste Impactive Capital a sélectionné une poignée de candidats administrateurs ayant de l'expérience dans les domaines de la banque et des paiements pour siéger au conseil d'administration de la société de technologie financière WEX WEX.N , signalant ainsi son intention d'aller de l'avant avec un projet de lutte par procuration .

Impactive, qui détient 6,4 % de WEX, a recruté quatre cadres de l'industrie pour siéger à son conseil d'administration, ont déclaré deux personnes au courant de l'affaire. Lauren Taylor Wolfe, cofondatrice d'Impactive, pourrait également se porter candidate au poste d'administrateur, ce qui porterait le nombre total de candidats à cinq, ont déclaré les sources, qui ne sont pas autorisées à discuter publiquement des accords privés.

La sélection des administrateurs - bien avant l'ouverture de la fenêtre de nomination des candidats l'année prochaine - souligne la tension permanente entre les deux parties. Impactive a déclaré en mai, deux jours seulement après l'assemblée annuelle de WEX, qu'elle avait l'intention de mener une course aux procurations. WEX est évaluée à environ 5 milliards de dollars et ses actions ont chuté de 13 % depuis janvier. "Nous avons une tradition d'engagement constructif avec Impactive et nous accueillons favorablement les commentaires de tous nos actionnaires", a déclaré un représentant de WEX. En huit ans d'existence, ce ne serait que la deuxième fois qu'Impactive nommerait des administrateurs au sein d'un conseil d'administration. Elle a réglé son conflit avec la société de technologie financière Envestnet en 2023, lorsque la société a ajouté trois administrateurs au conseil d'administration, dont Taylor Wolfe.

Pour WEX, Impactive a choisi Ellen Alemany, vice-présidente de First Citizens Bank, Ken Cornick, cofondateur de la société de sécurité aéroportuaire CLEAR, Jim Fox, ancien directeur général par intérim et actuel président du conseil d'administration d'Envestnet, et l'investisseur en fintech Kush Saxena, ancien directeur général de Getnet et ancien directeur de la stratégie de Mastercard. Taylor Wolfe devrait s'exprimer lors du 13D Monitor Active-Passive Investment Summit qui se tiendra mardi à New York et au cours duquel les investisseurs présenteront leurs meilleures idées d'investissement et feront le point sur les campagnes activistes en cours.