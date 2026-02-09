 Aller au contenu principal
Impactive Capital nomme quatre candidats au conseil d'administration de la fintech WEX
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 16:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Impactive Capital a nommé quatre candidats à l'élection du conseil d'administration de WEX

WEX.N lors de sa prochaine assemblée générale annuelle, a annoncé lundi l'investisseur activiste, accentuant ainsi la pression sur l'entreprise de fintech.

Impactive, qui détient 6,4% de WEX, a déclaré que ses nominations apporteraient des perspectives nouvelles et une expertise pertinente, rétablissant la confiance des investisseurs et améliorant les rendements pour les actionnaires.

Les candidats de l'investisseur activiste sont Kurt Adams, Ellen Alemany, Ken Cornick et Lauren Taylor Wolfe, dont l'expérience combinée couvre des domaines tels que les paiements, les services financiers et la gouvernance. Reuters a rapporté fin 2025 qu'Impactive avait sélectionné une poignée de candidats administrateurs ayant une expérience dans les domaines de la banque et des paiements pour siéger au conseil d'administration de WEX.

"Nous ne pouvons pas nous permettre une autre année de destruction de valeur sous l'égide d'un conseil d'administration qui semble déterminé à éviter de rendre des comptes et qui n'est pas disposé à agir de toute urgence", a déclaré Impactive, ajoutant que "l'écart qui se creuse par rapport à son homologue le plus proche, Corpay CPAY.N , est de plus en plus alarmant."

L'investisseur activiste a ajouté qu'il avait exhorté le conseil d'administration de WEX à demander des comptes à la direction et à se concentrer sur une tarification disciplinée, la rentabilité et la simplification de l'entreprise afin d'améliorer les rendements et de dégager de la valeur pour les actionnaires.

Au lieu de cela, la société a poursuivi des fusions et des acquisitions dont l'adéquation stratégique est douteuse, a déclaré Impactive.

