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Immunome en hausse après le lancement de la couverture par Stifel
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 14:27

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions d'Immunome IMNM.O progressent de 1,85 % en pré-ouverture

** Stifel lance la couverture du titre du laboratoire pharmaceutique spécialisé en oncologie avec une recommandation « neutre »

** L'objectif de cours de 24 dollars fixé par la société de courtage représente un potentiel de hausse de 11,6 % par rapport au dernier cours de clôture

** Le varegacestat, médicament expérimental contre les tumeurs desmoïdes, ne diffère guère de l’Ogsiveo, produit approuvé de son concurrent SpringWorks, en termes d’efficacité, de soulagement de la douleur et de commodité d’utilisation – Stifel

** Selon Stifel, les médicaments anticancéreux ciblés de nouvelle génération, notamment l’IM-1021, sont prometteurs mais nécessitent davantage de résultats cliniques

** Ces produits acheminent directement les agents anticancéreux vers les cellules cancéreuses, tout en limitant les dommages causés aux cellules saines

** La note moyenne des 16 analystes est « acheter »; l’objectif de cours médian est de 35,50 $ – données compilées par LSEG

** L'action IMNM est restée pratiquement inchangée depuis le début de l'année

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