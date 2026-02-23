ImmunityBio progresse grâce à l'envolée des ventes de sa thérapie anticancéreuse et à l'expansion des approbations mondiales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 février - ** Les actions du développeur de médicaments ImmunityBio IBRX.O en hausse de 1,3 % à 8,61 $ en pré-marché
** La société déclare que les ventes de son traitement anticancéreux Anktiva ont bondi en 2025, avec des recettes nettes de produits en hausse de 700% à 113 millions de dollars
** Anktiva est approuvé pour le cancer de la vessie, une maladie dans laquelle une croissance cellulaire anormale affecte la vessie
** La société indique que le médicament est désormais approuvé dans 33 pays; l'Arabie Saoudite a également autorisé Anktiva pour le cancer du poumon en janvier, avec un lancement prévu dans les deux mois
** Les actions ont baissé de ~23% en 2025
