ImmunityBio : premières données positives pour un traitement anticancéreux
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 15:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Les actions du fabricant de médicaments ImmunityBio IBRX.O augmentent de 4,4 % à 2,35 $

** La société déclare que les premières données montrent que son traitement expérimental contre le cancer est prometteur lorsqu'il est testé sur cinq patients

** La société a testé son traitement sur des patients atteints de glioblastome récurrent ou de tumeur cérébrale

** La société déclare que les cinq patients ont atteint un taux de contrôle de la maladie de 100 % avec le régime de traitement qui comprend également son médicament Anktiva, qui est approuvé pour traiter un type de cancer de la vessie

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 12,1 % depuis le début de l'année

