Immobilière Dassault affiche des revenus en hausse de 8,8% au 3e trimestre

Cette progression est "principalement portée par les indices de révision des loyers et la renégociation de certains baux", affirme la société.

(AOF) - Les revenus locatifs du troisième trimestre d’Immobilière Dassault ont progressé de 8,8%, à 7,5 millions d’euros. Le taux d’occupation du patrimoine est en légère progression par rapport au 30 juin 2024, à 93,62%. "La vacance locative résiduelle concerne principalement l’immeuble situé au 16 rue de la Paix (Paris 2ème), dont la restructuration s’achève et dont la commercialisation est désormais en cours", précise le groupe immobilier. Sur les 9 premiers mois de l’année, les revenus locatifs atteignent 22,3 millions d'euros, en hausse de 7,8% par rapport à la même période en 2023.

