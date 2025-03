Immobilier: Sogenial affiche une performance "soutenue" en 2024 dans un marché en berne

(AOF) - A fin 2024, Sogenial affiche 143 millions d’euros de collecte et 1,5 milliard d’euros d’encours, en croissance de 18%. Tel est le bilan dévoilé par la société de gestion de portefeuille spécialisée dans la gestion de l’épargne investie en immobilier, lors d’un déjeuner de presse organisé à Paris le 27 mars 2025. Sogenial salue la performance "soutenue" de ses SCPI diversifiées, notamment les SCPI Cœur de régions et Cœur d’Europe.

" Nous pensons avoir atteint un point bas globalement" "après une sixième baisse des taux en neuf mois ", a déclaré Jean-Marie Souclier, président de Sogenial Immobilier, " nous entrons dans un cycle plus favorable, ce qui est un signal positif pour les SCPI, tant pour la valeur des patrimoines que pour les dividendes et les valeurs de parts " . " Ce contexte crée des points d'entrée attractifs pour réaliser des acquisitions de qualité ".

Alors que le marché des SCPI affiche une collecte de 3,5 milliards d'euros en 2024, en recul de 38% sur un an, une année " relativement calme et en berne ", Sogenial a collecté 135 millions d'euros.

" Seules 10 sociétés ont collecté plus de 100 millions d'euros en 2024, sur plus de 58. Il y en avait 15 en 2023 et 33 en 2022. La collecte a baissé mais surtout, il y a beaucoup moins d'acteurs prépondérants sur le marché ".

" La collecte est actuellement tirée par les SCPI diversifiés aujourd'hui ", ajoute Jean-Marie Souclier. " 84% de la collecte, c'était 33% en 2022. Ça a complètement explosé ".

En 2025, Sogenial veut devenir un acteur européen de référence dans l'immobilier non coté avec notamment la labellisation ISR des SCPI Cœur de Ville et Cœur d'Avenir.

" Nous construisons des portefeuilles solides avec des valeurs pérennes ", souligne Jean-Marie Souclier.