Immix grimpe grâce à la désignation de "thérapie révolutionnaire" de la FDA pour une thérapie contre les troubles sanguins
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 15:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions d'Immix Biopharma IMMX.O augmentent de 4,4 % à 6,20 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que la FDA américaine a accordé une désignation de "thérapie révolutionnaire" au NXC-201 pour le traitement de l'amylose AL, un type de trouble sanguin

** La désignation de "thérapie révolutionnaire" est destinée à accélérer le développement et l'examen des médicaments destinés à traiter une maladie grave ou un besoin médical non satisfait

** Cette désignation est basée sur les résultats d'un essai à mi-parcours du NXC-201

** La société prévoit de soumettre une demande de mise sur le marché pour la thérapie cette année

** L'amylose AL est une maladie rare et grave liée au sang, dans laquelle des protéines anormales s'accumulent dans les organes vitaux, interférant avec leur fonction

** À la dernière clôture, l'action a plus que triplé au cours des 12 derniers mois

