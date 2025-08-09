Immix Biopharma Inc devrait afficher une perte de 16 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Immix Biopharma Inc IMMX.OQ IMMX.O devrait publier ses résultats le 11 août (estimés) pour la période se terminant le 30 septembre 2025

*

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Immix Biopharma Inc est une perte de 16 cents par action.

* La seule note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes a augmenté d'environ 23,8 % au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Immix Biopharma Inc est de 7,00 $, soit environ 65,9 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 2,39 $

8 août - Ce résumé a été généré par machine le 8 août à 22:03 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)