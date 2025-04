Le nouvel Ucits ETF actif est désormais coté sur Euronext Paris et sera bientôt disponible à la Bourse de Londres ainsi que sur d'autres marchés européens.

(AOF) - iM Global Partner (iMGP) et DBi ont lancé le premier fonds Ucits ETF de Managed Futures classifié article 8 sous SFDR. L’iMGP DBi Managed Futures Ex-Commodities Fund R USD Ucits ETF n’aura aucune exposition directe aux matières premières, contrairement à la plupart des fonds de managed futures. Ce lancement marque le deuxième Ucits ETF de Managed Futures introduit par iM Global Partner et son partenaire DBi au cours du mois dernier. Le 14 mars, ils avaient déjà introduit l'iMGP DBi Managed Futures Fund R USD ETF à la Bourse de Paris.

iMGP et DBi présentent un fonds Ucits ETF de Managed Futures, sans matières premières

