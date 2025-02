Imerys : un exercice 2024 mitigé

(AOF) - Imerys a dévoilé une perte nette annuelle de 95 millions d'euros contre un bénéfice de 51 millions d'euros un an auparavant. Le producteur de minéraux industriels a dégagé un Ebitda ajusté de 675 millions d'euros, en ligne avec les prévisions et en hausse de 1,2%. La marge d'Ebitda ajusté ressort à 18,7% contre 17,6% en 2023. Le chiffre d'affaires consolidé s'est replié de 5% à 3,6 milliards d'euros.

Lors de l'assemblée générale des actionnaires du 13 mai 2025, le conseil d'administration proposera une augmentation de 7,4 % du dividende ordinaire en numéraire à 1,45 euro par action contre 1,35 euro il y a un an.

"Grâce à notre portefeuille solide et diversifié, nous sommes en mesure de saisir des opportunités de croissance rentable tout en conservant notre leadership mondial", a déclaré le directeur général Alessandro Dazza, cité dans le communiqué.

Sur ses perspectives, le groupe estime que "ses volumes de vente devraient poursuivre leur progression dans un environnement économique global qui reste incertain".

Imerys publiera le 28 avril prochain ses résultats du premier trimestre 2025.

En savoir plus sur Imerys

Points clés

- Numéro 1 mondial des solutions minérales pour l’industrie, créé il y a plus de 100 ans ;

- Chiffre d’affaires de 4,4 Mds€ recentré sur 2 métiers -minéraux de performance (54 %) et minéraux de haute température(46 %)- équilibrée entre l’ Europe-Moyen-Orient et Afrique pour 48 %, l’ Amérique du nord pour 29 % et l’Asie-Pacifique pour 23 % ;

- Revenus par marchés finaux : la construction pour 35 %, la consommation pour 23 %, l’industrie pour 13 %, la sidérurgie pour 12 %, le papier pour 10 % et l’automobile pour 7 % ;

- Modèle d'affaires de maintien des rangs de n° 1 mondial (75 % des activités) et de valorisation des solutions minérales en s’appuyant sur 2 atouts : maîtrise des approvisionnements (2/3 du chiffre d’affaires réalisés « de la mine au marché ») et solidité des capitaux propres ;

- Capital contrôlé de concert par les familles Desmarais et Frère (54,56 % des actions et 68,37 % des droits de vote) et Blue Crest 5,07 % (5,9 % des droits de vote), le conseil d'administration de 12 membres étant présidé par Patrick Kron, Alessandro Dazza étant directeur général ;

- Bilan solide, avec une dette notée investment grade, ramenée à 1,2 Mds€ à fin juin 2023, soit 36 % des capitaux propres et 1,7 d’effet de levier.

Enjeux

- Plan stratégique 2023-2025 « Connect & Shape » :

- croissance organique annuelle de 3-5 %, montée à 18-20 % de la marge opérationnelle, investissements industriels de 400 M€ par an dont 40 % aux capacités de production,

- effet de levier de la dette autour de 1,

- dividende en ligne avec le bénéfice courant net et possibilité de rachats d’actions ;

- Stratégie d'innovation protégée par 2 150 brevets et 4 000 marques ;

- fondée sur le programme «I-Cube» excellence industrielle,

- axée sur les minéraux natures (remplacement des matériaux fossiles), les minéraux circulaires et les minéraux synthétiques (applications de niche, solutions sur mesure),

- renforcée par les partenariats industriels;

- Stratégie environnementale « SustainAgility », avec relèvement de l’objectif 2030 de réduction des émissions de CO2 à 42 % pour les scopes 1 et 2 et à 25 % pour le scope A3 (fournisseurs) vs 2021 :

- 100 % du programme biodiversité et réhabilitation achevé en 2021,

- notation “solutions durables“ pour 50 % des nouveaux produits en 2022,

- lancement du 1er emprunt « durable » ;

- Projets industriels dans la mobilité -noir de carbone en Suisse et en Belgique, talcs de spécialité en Chine-, dans la récupération d’énergie aux Pays-Bas et dans le lithium en Angleterre ;

- Rotation du portefeuille : cessions pour financer les investissements, acquisitions dans les minéraux utiles à la transition énergétique.

Défis

- Ambition d’être acteur majeur du lithium en Europe via les projets en France et aux Cornouailles ;

- Adoption de mesures contre l’inflation de l’énergie -10 % de la structure des coûts- et capacité à accroître les prix de vente ;

- Activités céramiques, papier, réfractaires et abrasifs affectées par le déstockage des clients;

- Après un recul de 5,6 % des revenus mais une hausse de la marge à 16,7 % au 1er semestre, objectif 2023 d’un résultat opérationnel entre 630 et 650 M.