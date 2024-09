Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Imerys : refranchit les 30E, objectif 32E information fournie par Cercle Finance • 18/09/2024 à 09:47









(CercleFinance.com) - Imerys échappe in extremis la cassure du support des 29E (testé à 4 reprises depuis le 29 mars, dont le 17 avril, le 5 et 13 août puis le 13 septembre) et refranchit les 30E.

Le principal obstacle technique court terme se situe vers 32E (du 16 février).





Valeurs associées IMERYS 30,24 EUR Euronext Paris +3,77%