Imerys: progression de 8% du résultat courant net en 2024 information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Imerys publie un résultat courant net des activités poursuivies sur 2024, part du groupe, en progression de 8,2% à 262 millions d'euros, ainsi qu'un EBITDA ajusté de 675 millions, en ligne avec sa prévision, soit une marge améliorée de 1,1 point à 18,7%.



Son chiffre d'affaires s'est tassé de 5% à 3,6 milliards d'euros, mais a augmenté de 0,9% en organique avec une 'reprise continue des volumes, sous l'effet de capacités de production supplémentaires, de lancements de nouveaux produits et d'actions commerciales'.



Lors de l'AG du 13 mai, le conseil d'administration proposera une augmentation de 7,4% du dividende ordinaire en numéraire à 1,45 euro par action, soit un ratio de distribution de 47% de son résultat courant net part du groupe, en ligne avec l'an dernier.



Le groupe de spécialités minérales pour l'industrie estime que 'ses volumes de vente devraient poursuivre leur progression dans un environnement économique global qui reste incertain', sa priorité demeurant le contrôle des coûts et la génération de trésorerie.





