Imerys: Oddo BHF reste positif, réduit sa cible information fournie par Cercle Finance • 05/07/2023 à 11:48

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme sa note de 'surperformance' sur le titre Imerys, avec un objectif de cours abaissé de 60 à 55 euros.



Alors que la publication concernant le 2e trimestre est attendue le 27 juillet après bourse, Oddo BHF anticipe d'ores et déjà 'une nouvelle détérioration des volumes de vente'.



L'analyste pointe du doigt la base de comparaison défavorable liée à un T2 2022 très dynamique et amplifié par de bonnes tendances dans les activités industrielles.



Dans ce contexte, Oddo BHF table sur un recul de l'activité en volume de 14% sur le T2.



'Au final, le CA devrait ressortir à 1 027 ME (-9% à pcc, change -1%, périmètre 1%)', souligne le broker qui vise un EBITDA 2023 inchangé à 604 ME mais recule sa prévision de CA à 3 932 ME vs 4 258 ME 'pour intégrer des tendances plus difficiles'.



Le titre pourrait être sous pression dans les prochains jours, malgré une performance boursière déjà difficile, estime Oddo BHF.



L'analyste reste néanmoins positif: 'Nous pensons que le titre présente un potentiel de baisse limité compte tenu de la mauvaise performance récente et d'un redressement du momentum. Une occasion de se renforcer à bon compte', avance-t-il.