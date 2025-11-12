 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 239,83
+1,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Imerys lance une offre de rachat sur des obligations 2027
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 10:30

Imerys annonce le lancement d'une offre de rachat en numéraire portant sur ses obligations d'un montant de 600 millions d'euros, portant intérêt au taux de 1,5%, venant à échéance le 15 janvier 2027 émises le 17 janvier 2017.

Simultanément, le groupe de spécialités minérales pour l'industrie fait part de son intention d'émettre, sous réserve des conditions de marché, des obligations à taux fixe libellées en euros dans le cadre de son programme EMTN.

L'offre de rachat sur les obligations 2027 commence ce 12 novembre et se terminera le 19 novembre, à 16h00. Ses résultats finaux devraient être annoncés le 20 novembre et son règlement devrait intervenir le 24 novembre.

Elle est plafonnée à un montant d'acceptation maximum qui devrait être égal au montant total en principal des nouvelles obligations, et conditionnée au règlement-livraison de l'émission des nouvelles obligations avant la date de réalisation de l'offre.

Valeurs associées

IMERYS
22,5400 EUR Euronext Paris -0,18%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank