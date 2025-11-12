Imerys lance une offre de rachat sur des obligations 2027
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 10:30
Simultanément, le groupe de spécialités minérales pour l'industrie fait part de son intention d'émettre, sous réserve des conditions de marché, des obligations à taux fixe libellées en euros dans le cadre de son programme EMTN.
L'offre de rachat sur les obligations 2027 commence ce 12 novembre et se terminera le 19 novembre, à 16h00. Ses résultats finaux devraient être annoncés le 20 novembre et son règlement devrait intervenir le 24 novembre.
Elle est plafonnée à un montant d'acceptation maximum qui devrait être égal au montant total en principal des nouvelles obligations, et conditionnée au règlement-livraison de l'émission des nouvelles obligations avant la date de réalisation de l'offre.
Valeurs associées
|22,5400 EUR
|Euronext Paris
|-0,18%
A lire aussi
-
Énergies : les renouvelables se déploient massivement dans le monde, mais le pic du pétrole pourrait se produire "vers 2050" sans changement des politiques actuelles, selon l'AIE
Tous les scénarios envisagés par l'Agence internationale de l'énergie voient désormais le monde dépasser la barre des 1,5°C de hausse de la température moyenne. La progression des énergies renouvelables est plus rapide que celle des énergies fossiles -malgré le ... Lire la suite
-
Les députés se prononcent ce mercredi sur la suspension de la réforme des retraites dans le cadre de l'ultime journée de débats à l'Assemblée nationale sur le budget 2026 de la Sécurité sociale. Concession clé du gouvernement de Sébastien Lecornu au Parti socialiste ... Lire la suite
-
Marine Le Pen a confirmé mercredi qu'elle voterait, avec les autres députés RN, pour la suspension de la réforme des retraites portant l'âge de départ à 64 ans qui doit être débattue à l'Assemblée, sans se prononcer sur la position de son groupe sur l'ensemble ... Lire la suite
-
Le sort des 760 salariés de l'aciériste Novasco, en redressement judiciaire, pourrait être scellé mercredi par la justice, appelée lors d'une nouvelle audience à dire si l'entreprise est reprise au prix d'une casse sociale importante, ou si elle met tout bonnement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer