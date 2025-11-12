 Aller au contenu principal
Imerys lance une offre de rachat en numéraire sur ses obligations de €600 mlns
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 08:58

Imerys SA IMTP.PA :

* LANCEMENT D'UNE OFFRE DE RACHAT EN NUMÉRAIRE PORTANT SUR SES OBLIGATIONS D'UN MONTANT DE EUR 600.000.000

* OBLIGATIONS PORTANT INTÉRÊT AU TAUX DE 1,5% VENANT À ÉCHÉANCE LE 15 JANVIER 2027 ÉMISES LE 17 JANVIER 2017

* LE RÈGLEMENT DE L'OFFRE DE RACHAT DEVRAIT INTERVENIR LE 24 NOVEMBRE 2025

Texte original [https://tinyurl.com/y2xbvhff] Pour plus de détails, cliquez sur IMTP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

IMERYS
22,4400 EUR Euronext Paris -0,62%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

