Imerys : îlot de retournement haussier sur 21,18E, objectif 23E ?
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 13:13

Imerys dessine un "îlot de retournement" haussier sur 21,18E : chute rapide entre 25 et 21,8E, ouverture d'un "gap" baissier le 6 mars (réouverture à 21,418E
le 9 mars) puis "gap" au-dessus de 21,68E le 10 mars et test des 22,7E.
L'impulsion haussière pourrait se prolonger vers 23,9E (MM100) ou 24E (MM200) avant de rencontrer une résistance plus sérieuse vers 23E, l'ex-plancher des 22/23 décembre dernier, ex-résistance des 4 et 5 mars.
L'objectif suivant sera 24,5E, c'est à dire le "gap" de rupture du 27 février dernier (qui coïncide avec l'enfoncement de la MM50)..

