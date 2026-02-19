Imerys, GTT, Louis Hachette Group...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Air Liquide
Le spécialiste des gaz industriels précisera ses résultats annuels.
Coface enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 1 847 MEUR en 2025, en croissance de +1,3% à périmètre et taux de change constants par rapport à 2024.
Le groupe agroalimentaire communiquera ses résultats annuels.
Le groupe énergétique confirme sa position de numéro 1 mondial des contrats d'achat d'électricité renouvelable avec des entreprises, selon BloombergNEF.
En 2025, l'Ebitda de GTT atteint 541,8 millions d'euros, en hausse de 39,6% sur un an. La marge d'Ebitda atteint 67,5%, contre 60,5% un an plus tôt, portée par la croissance de l'activité et la bonne maîtrise des coûts.
Le chiffre d'affaires 2025 d'Imerys s'élève à 3,384 milliards d'euros, soit un recul de 0,7 % à périmètre et change constants par rapport à l'an dernier. Cette performance reflète une politique de prix ferme dans un contexte de faible activité industrielle et de demande atone dans le secteur de la construction en Amérique du Nord et en Europe.
IT Link
IT Link a dévoilé des revenus annuels de 82,57 millions d'euros sur l'exercice 2025, soit une très légère baisse de 0,1%, ou +0,6% à taux de change constant.
Louis Hachette Group
Louis Hachette Group a dévoilé des résultats annuels en amélioration dans tous les compartiments.
Parrot
Le spécialiste européen des microdrones professionnels annoncera ses résultats annuels.
THX Pharma
THX Pharma a annoncé disposer d'une trésorerie de 7,764 millions d'euros au 31 décembre 2025, contre 1,979 million d'euros au 30 septembre 2025.
