Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Imerys: en tête du SBF 120, premiers signes de reprise information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 10:05









(CercleFinance.com) - Imerys a fait part jeudi de résultats de premier trimestre 'solides' et déclaré constater des premiers signes de reprise de la demande.



Le spécialiste des minéraux industriels dit avoir vu son Ebitda ajusté progresser de 9% pour atteindre 188 millions d'euros, sous l'effet de ses mesures d'économie et de la baisse de ses coûts.



A titre de comparaison, les analystes d'Oddo BHF anticipaient un résultat de 166 millions.



Le chiffre d'affaires atteint 926 millions d'euros, soit une baisse de 5,3% en glissement annuel à périmètre et taux de change constants, mais le groupe évoque malgré tout une reprise 'progressive' de ses marchés.



Le C.A du premier trimestre 2024 ressort ainsi à un niveau supérieur de 1% à celui du troisième trimestre 2023 et de 4% à celui du quatrième trimestre.



'Nous pensons avoir franchi un cap et prévoyons un impact positif de la baisse des taux d'intérêt au second semestre de l'année', a déclaré son directeur général Alessandro Dazza.



Imerys dit ainsi prévoir une amélioration séquentielle des volumes de vente au cours des trimestres à venir, grâce à la stabilisation de l'économie européenne er la résistance de l'activité aux Etats-Unis et en Asie.



Dans leur note de réaction, les analystes d'Oddo BHF évoquent 'le début d'un renouveau si longtemps attendu', estimant qu'un 'point bas' a désormais été atteint.



Avec un gain d'environ 10%, l'action signait la plus forte hausse de l'indice SBF 120 jeudi matin dans le sillage de cette publication.





Valeurs associées IMERYS Euronext Paris +9.78%