Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Imerys: en forte hausse après une analyse positive information fournie par Cercle Finance • 18/09/2024 à 18:23









(CercleFinance.com) - Le titre a terminé la séance en hausse de près de +4% suite à l'analyse positive de Berenberg. L'analyste a annoncé mercredi avoir relevé son objectif de cours sur Imerys de 45 à 47 euros, voyant dans le groupe de spécialités minérales un 'titre à détenir' à l'approche de 2025.



Suite à un 'roadshow' organisé la semaine passée à Milan, l'analyste se dit confiant dans le message délivré par l'équipe de direction de l'entreprise française, à savoir une poursuite du redressement du principal métier de la société, les minéraux de performances.



'Au vu de la gestion discipliné de ses coûts, Imerys estime qu'il existe une opportunité pour accroître d'avantage ses marges', souligne l'intermédiaire, qui maintient sa recommandation d'achat sur la valeur.



'Par ailleurs, avec une confiance renouvelée dans la perspective d'une fin du litige sur le talc contenant des traces d'amiante aux Etats-Unis d'ici à quelques mois, nous pensons que le groupe est un titre à détenir alors que l'on approche de 2025', conclut-il.





Valeurs associées IMERYS 30,24 EUR Euronext Paris +3,77%