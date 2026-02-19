Imerys-Ebitda annuel -19,1%, nouveau DirFin et plan de réduction des coûts

Imerys IMTP.PA a annoncé jeudi la nomination de Pierre Lebreuil au poste de directeur financier ainsi qu'un plan de réduction des coûts et d'amélioration de sa performance, après avoir fait état d'un Ebitda annuel en baisse de 19,1%, bien que conforme à l'objectif du groupe

Pierre Lebreuil est promu directeur financier du groupe spécialisé dans la production et la transformation des minéraux industriels à compter de ce jour, selon un communiqué d'Imerys.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) est ressorti à 546 millions d'euros en 2025, après 675 millions en 2024.

L'Ebitda est conforme aux prévisions, selon Imerys, qui a cependant déploré un effet de change défavorable de 22 millions d’euros.

Le groupe proposera par ailleurs un dividende ordinaire en numéraire de 0,75 euro par action.

Imerys a également annoncé dans son communiqué le lancement d’un programme de réduction des coûts et d’amélioration des performances, "Projet Horizon ", visant à réaliser entre 50 et 60 millions d’euros d’économies annuelles sur 2026 et 2027.

"Avec des marchés ne montrant aucune amélioration significative en ce début de 2026, Imerys aura besoin de plus de visibilité avant de pouvoir s’engager sur une amélioration de sa performance en 2026 par rapport à 2025", a déclaré Imerys dans un communiqué.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)