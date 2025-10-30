 Aller au contenu principal
Imerys dit envisager un plan de réduction des coûts, Ebitda en baisse au T3
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 19:43

(Actualisé avec directeur financier)

Imerys IMTP.PA a annoncé jeudi envisager un plan de réduction des coûts, tout en faisant état d'un Ebitda ajusté en baisse de 5,7% au troisième trimestre.

Le groupe spécialisé dans la production et la transformation des minéraux industriels dit envisager de lancer un plan de réduction des coûts et d’amélioration des performances pour redresser sa rentabilité en simplifiant l’organisation.

Il étudie aussi la possibilité d'ajuster le dispositif industriel du groupe, citant "un contexte où la reprise du marché se fait attendre".

Au troisième trimestre, Imerys a enregistré un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) ajusté de 140 millions d'euros, après 148 millions d'euros l'année dernière.

Le groupe s'est toutefois dit confiant dans la réalisation de sa prévision annuelle d'Ebitda ajusté comprise entre 540 et 580 millions d’euros.

Le directeur financier d'Imerys, Sébastien Rouge, a par ailleurs fait savoir que le groupe était en discussions exclusives avec un investisseur potentiel pour vendre une participation minoritaire dans son projet d'exploitation lithium en France.

Sébastien Rouge, qui présentait les résultats trimestriels d'Imerys, s'est refusé à donner des détails sur cet investisseur potentiel, disant toutefois que le groupe était convaincu de pouvoir parvenir à un accord d'ici la fin du mois de janvier.

Imerys avait indiqué en juillet qu'il chercherait un partenaire pour son projet d'exploitation du lithium à Beauvoir, dans l'Allier.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Camille Raynaud; édité par Kate Entringer et Bertrand Boucey)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

