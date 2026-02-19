 Aller au contenu principal
Imerys accentue ses pertes en 2025
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 18:28

Le chiffre d'affaires 2025 d' Imerys s'élève à 3,384 milliards d'euros, soit un recul de 0,7 % à périmètre et change constants par rapport à l'an dernier. Cette performance reflète une politique de prix ferme dans un contexte de faible activité industrielle et de demande atone dans le secteur de la construction en Amérique du Nord et en Europe.

L'Ebitda ajusté 2025 ressort à 546 MEUR en repli de 19,1% sur un an, conforme aux objectifs malgré des effets de change défavorables (22 MEUR). La performance annuelle est résiliente (-0,4 % à taux de change constants et hors effets de périmètre et contribution des coentreprises), soutenue par une discipline tarifaire et une gestion continue des coûts.

En outre, le groupe spécialisé dans la production et la transformation des minéraux industriels enregistre une perte nette de 409 MEUR contre une perte de 95 MEUR en 2024, principalement impacté par une charge de dépréciation d'écarts d'acquisition (goodwill) sans décaissement de trésorerie (467 MEUR) sur l'activité Solutions pour les Réfractaires, Abrasifs et Construction.

Côté perspectives, Imerys va lancer un programme d'amélioration de la performance et des coûts (Projet Horizon) visant 50 à 60 MEUR d'économies annuelles en rythme de croisière, à mettre en oeuvre en 2026 et 2027.

De plus, compte tenu de l'atonie des marchés en ce début d'exercice 2026, le groupe conditionne ses perspectives de croissance annuelle à une meilleure visibilité économique. Dans l'attente, Imerys mise sur la rigueur opérationnelle de ses axes stratégiques et sur l'accélération de l'innovation pour maintenir sa résilience.

Le groupe annonce aussi que Pierre Lebreuil a été promu directeur financier avec une prise de fonction effective ce jour. Il est entré chez Imerys en 2002 et a occupé plusieurs fonctions financières et opérationnelles avant de devenir directeur financier adjoint en 2020.

