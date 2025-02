Imerys : +8% vers 30,4E, retrace son zénith du 8 janvier information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 09:07









(CercleFinance.com) - Imerys +8% vers 30,4E et retrace instantanément son zénith du 8 janvier.

Le prochain objectif se situe vers 31,45E, un 'gap' resté béant depuis le 11 novembre dernier, puis ce sera au tour du retracement du zénith des 32,5E du 7/11/2024 (à l'ouverture).





Valeurs associées IMERYS 30,34 EUR Euronext Paris +7,97%