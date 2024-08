Imeon Energy s’introduit sur Euronext Access+ Paris

(AOF) - Imeon Energy a été introduit en bourse par l'admission le 9 août de près de 2,125 millions d'actions ordinaires au prix de 5,45 euros par action. La capitalisation boursière est d'environ 11,6 millions d'euros au jour de l'introduction pour le spécialiste des solutions technologiques basées sur l’intelligence artificielle au service de l’autonomie énergétique. L'entreprise développe des onduleurs intelligents et des batteries de stockage, intégrant une gestion avancée des flux d’énergie pour optimiser le rendement des installations solaires et garantir une autonomie énergétique élevée.

"La cotation s'inscrit naturellement dans notre stratégie de développement et vise à accélérer notre déploiement international et renforcer notre avance technologique par des investissements R&D pour répondre à une demande croissante, en développant des solutions toujours plus innovantes, gages de rentabilité pour les utilisateurs", a déclaré Christophe Goasguen, PDG et fondateur.

