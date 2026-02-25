 Aller au contenu principal
Imbroglio juridique au Brésil pour Edenred
25/02/2026

Edenred trébuche à la Bourse de Paris (-5,29%, à 17,92 euros) après avoir pris acte d'une décision du président du tribunal fédéral brésilien.

Selon cette dernière, le décret présidentiel, publié le 12 novembre 2025 et qui concerne des évolutions réglementaires du dispositif des titres-restaurant et titres-alimentation au Brésil (Programme d'Alimentation des Travailleurs - PAT) est bien applicable aux émetteurs de titres-restaurant et titres-alimentation dans le pays.

Le groupe français rappelle avoir déposé, le 15 janvier dernier, un recours en référé et obtenu, le 20 janvier, une décision suspendant l'application du décret à son encontre, au même titre que les autres acteurs du marché.

Cette décision a été contestée par le gouvernement brésilien qui a engagé, début février 2026, une action auprès du président du tribunal fédéral de Sao Paulo pour demander la suspension des décisions en référé et donc l'application du décret présidentiel.

Edenred et l'association professionnelle ABBT se réservent le droit de faire appel de cette décision. Il est enfin précisé qu'Edenred a engagé une action sur le fond, dont la décision est attendue au plus tôt fin 2026. Edenred se prépare donc à appliquer le décret à réception formelle de la notification officielle, a priori dans les prochains jours.

Edenred rappelle que l'impact de la mise en application de ce décret avait déjà été complètement intégré à l'objectif d'Ebitda 2026. Hier, lors de la publication de ses résultats annuels, le groupe a confirmé une baisse de son Ebitda comprise entre 8 et 12% en données comparables, correspondant à une croissance intrinsèque de l'EBITDA comprise entre 8 et 12%, en ligne avec l'objectif fixé pour 2027 et 2028. L'activité titres-restaurant et titres-alimentation au Brésil d'Edenred a représenté 10% du chiffre d'affaires opérationnel mondial du groupe l'an passé.

