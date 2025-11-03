IMAX chute après l'annonce d'une offre d'obligations convertibles d'un montant de 220 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre -

** Les actions de l'opérateur de cinéma IMAX IMAX.N ont baissé de 1,6 % avant la cloche à 31,96 $, alors qu'il cherche à lever des capitaux

** La société canadienne IMAX annonce () un placement privé d'obligations convertibles à 5 ans d'un montant de 220 millions de dollars (CBs)

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour racheter ses obligations 2026, le reste étant destiné au fonds de roulement, au rachat d'actions ou à d'autres fins, y compris le rachat ou le retrait potentiel d'obligations convertibles à 0,5 % échéant en 2026

** La société a également l'intention d'utiliser une partie du produit pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à compenser une éventuelle dilution

** IMAX a une capitalisation boursière d'environ 1,7 milliard de dollars

** L'action a augmenté de 0,2 % à 32,49 $ vendredi, en hausse de 27 % depuis le début de l'année

** Sur les 12 analystes qui couvrent IMAX, la répartition des recommandations est la suivante: 10 " achat fort " ou " achat ", 1 " maintien " et 1 " vente "; la prévision médiane est de 39,50 $, selon les données de LSEG