IM Global Partners veut acquérir des plateformes de distribution

- Philippe Couvrecelle, le fondateur et président d’iM Global Partners (IMGP), a réaffirmé son objectif de croissance lors de la soirée annuelle de la société jeudi 15 juin. Il souhaite atteindre les 150 milliards de dollars d’encours d’ici sept à dix ans. Actuellement, la société gère 37 milliards de dollars.Fondée en 2013, IMGP prend des participations minoritaires dans des boutiques de gestion pour les soutenir dans leur développement et la distribution de leurs fonds. La société réunit aujourd’hui neuf « partenaires », dont une majorité d’américains.« La croissance se fera un peu différemment de ce qui a été réalisé depuis huit ans », a déclaré Philippe Couvrecelle. En effet, la société va ralentir ses prises de participation dans des sociétés de gestion. « Aujourd’hui, nous en avons neuf, et je pense que nous n’irons pas au-delà de douze », a affirmé le dirigeant. « Nous avons une relation intime avec chaque partenaire et nous ne pouvons pas nous démultiplier à l’infini et devenir une grosse société qui perdrait son agilité », explique-t-il.La croissance passera donc par l’acquisition de plateformes de distribution « pour nourrir les neuf partenaires actuels et les trois que nous aurons dans les prochaines années ». IMGP veut notamment s’implanter en Asie, notamment à Singapour et Tokyo.Philippe Couvrecelle a par ailleurs indiqué qu’en huit ans, IMGP avait permis à ses partenaires de collecter 5,9 milliards de dollars. A lire aussi: iM Global Partner se développe à l’international

Laurence Marchal