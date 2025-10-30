iM Global Partner recrute une nouvelle directrice marketing

iM Global Partner vient de recruter Leanne Barnham en tant que directrice marketing. Basée à Londres, elle supervisera les équipes marketing de la société réparties entre Londres, Paris et El Segundo.

Leanne Barnham vient de Brooks Macdonald Wealth Management où elle était responsable mondiale du marleting. Avant cela, elle a occupé des postes à responsabilité au sein de Ninety One Asset Management et Architas Multi-Manager.