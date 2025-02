iM Global Partner lance un fonds géré par Trinity Street Asset Management

IM Global Partner (iMGP) ajoute un nouveau fonds à son offre de fonds luxembourgeois. Il s’agit du iMGP Trinity Street Global Equity Fund, géré par son partenaire le plus récent, Trinity Street Asset Management (TSAM).

IMGP a acquis une participation minoritaire et qualifiée de «stratégique» dans Trinity Street Asset Management en avril 2024. Fondée à Londres en 2002 par Richard Bruce – également directeur général et directeur des investissements – et gérant 7,6 milliards de dollars à fin décembre 2024, Trinity Street est le dixième partenaire d’iMGP.

La stratégie est en place depuis 2004 et compte 160 millions de dollars d’actifs. Le fond vise à générer une croissance du capital à long terme en investissant à l’échelle mondiale dans des entreprises qui connaissent des changements structurels jugés positifs. Son portefeuille concentré est composé de 30 à 35 titres sélectionnés selon une approche bottom-up .

TSAM applique une philosophie d’investissement fondamentale, axée sur l’identification d’entreprises qu’elle estime sous-évaluées en raison de changements structurels positifs insuffisamment reconnus par le marché. L’entreprise adopte une approche opportuniste et neutre en termes de style, avec un processus d’investissement visant des entreprises offrant un potentiel de hausse d’au moins 50?% du prix des actions sur un horizon de deux à trois ans.

TSAM dispose d’une équipe d’investissement composée de huit professionnels ayant jusqu’à 35 ans d’expérience. Le fonds est géré par Richard Bruce, Ed Bell, associé, directeur général adjoint et gérant de portefeuille, Nick Mayor, associé, responsable de la recherche et gérant de portefeuille, et Piotr Janusz Krupa, associé, gérant de portefeuille junior. Ils sont soutenus par l'équipe d’analystes de TSAM.