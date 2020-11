iM Global Partner confie un fonds Oyster à Scharf Investments

(NEWSManagers.com) - iM Global Partner délègue la gestion d' un fonds Oyster à Scharf Investments, une boutique de gestion californienne dont il a pris 40 % du capital en 2019. Ce fonds luxembourgeois, Oyster US Value, remplace Oyster Global Equity Income, qui était jusqu'à présent géré par Roberto Magnatantini chez Syz Asset Management. Il sera investi en actions américaines " combinant qualité et valorisation attractive, en suivant une approche fondamentale bottom-up" , selon un communiqué. Il réplique la stratégie Scharf Large Cap.

C' est la deuxième collaboration entre iM Global Partner et Scharf Investments. En novembre 2019, les deux sociétés ont lancé le fonds Ucits de droit français iM Scharf US Quality Value, qui mettait en oeuvre la même stratégie. Ce fonds a toutefois déjà été fermé, n'ayant pas trouvé son public (1 million de dollars d'encours). Avec ce nouveau fonds, qui part avec un encours de 45 millions de dollars d'encours et qui est déjà enregistré sur plusieurs plates-formes, iM Global Partner et Scharf Investments peuvent espérer faire mieux.

Scharf Investments est connue pour sa stratégie phare, Scharf Core Equity, qui a un historique de 40 ans et affiche un encours de 1,2 milliard de dollars d' encours à fin août 2020.

Le repositionnement de ce fonds s' inscrit dans le cadre de la refonte de la gamme Oyster acquise en février dernier par iM Global Partner à Syz.

Sur les 25 fonds de la gamme Oyster repris par iM Global Partner, représentant 1,5 milliard d' euros, une bonne moitié devait subir des transformations. Plusieurs produits ont été confiés à des boutiques de la société.