iM Global Partner ajoute un nouveau fonds géré par TSAM à son offre

"Chez TSAM, nous sommes convaincus que le marché sous-estime souvent l'impact des changements, en raison de biais historiques, d'horizons d'investissement trop courts ou d'un manque de perspective globale. Notre philosophie d'investissement reste inchangée depuis 2003", a déclaré Richard Bruce, associé fondateur de TSAM, CEO et gérant de portefeuille.

L'entreprise adopte une approche opportuniste et neutre en termes de style, avec un processus d'investissement visant des entreprises offrant un potentiel de hausse d'au moins 50% du prix des actions sur un horizon de deux à trois ans.

(AOF) - iM Global Partner annonce l’ajout d’un nouveau fonds à son offre de fonds luxembourgeoise : le iMGP Trinity Street Global Equity Fund, géré par son partenaire le plus récent, Trinity Street Asset Management (TSAM). Ce fonds bénéficie d’un historique établi (la stratégie est en place depuis 2004) et compte déjà 160 millions d'euros d’actifs. Il vise à générer une croissance du capital à long terme en investissant à l’échelle mondiale dans des entreprises qui connaissent des changements structurels positifs.

