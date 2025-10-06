Ilona Maher, la joueuse de rugby américaine, chouchoute des fans, a sa propre poupée Barbie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Amy Tennery

L'athlète olympique américaine Ilona Maher passe du terrain de rugby aux rayons des magasins de jouets, puisque la médaillée de bronze a reçu lundi sa propre poupée Barbie. Maher a conquis les médias sociaux lors de ses deux dernières participations aux Jeux olympiques, portant son sport à de nouveaux sommets dans un pays où le rugby est rarement médiatisé. Elle a décroché son bronze avec l'équipe américaine à Paris. « Ça va être vraiment réel quand je pourrai la donner à une jeune fille, a déclaré Maher, l'une des figures les plus reconnaissables de son sport . Pour qu'elles puissent apprécier la Barbie, se voir dans la Barbie, c'est là que je pense que j'aurai la larme à l'œil. »

La poupée Barbie Maher, fabriquée par Mattel MAT.O , sera disponible chez les détaillants l'année prochaine.

Avec son rouge à lèvres rouge caractéristique et sa queue de cheval tressée, Maher a insisté pour que la poupée ait ses larges épaules et son cadre musclé, afin de promouvoir sa mission de positivité corporelle.

« Nous voulions voir cela dans la Barbie et ils ont fait du très bon travail. Je veux dire qu'elle a fait de la gym », a-t-elle déclaré à Reuters.

« Je voulais juste être sûre de me sentir vue dans cette Barbie et d'être fière de l'offrir à quelqu'un d'autre pour qu'il ait l'impression de s'y reconnaître aussi. »

La joueuse de 29 ans a salué l'attention portée par le fabricant aux détails, la poupée semblant prête à jouer avec des genouillères et des répliques précises de ses crampons Adidas.

Trois autres joueuses de rugby - l'Anglaise Ellie Kildunne, la Néo-Zélandaise Portia Woodman-Wickliffe et la Française Nassira Konde - seront également immortalisées sous forme de poupée à l'occasion de la Journée internationale de la fille, bien que la poupée de Maher soit la seule à être disponible chez les détaillants à l'automne 2026.

« Les Barbies sont l'image ultime de la beauté et de la féminité. C'est ce que nous avons vu tous les jours en grandissant », a déclaré Maher.

« Ce que je veux, c'est que lorsque les filles jouent avec cette poupée et qu'elles voient ma Barbie, ses épaules larges et ses grands bras, cela puisse façonner leur vision de la beauté également. »