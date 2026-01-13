Illumina dévoile un ensemble de données pour accélérer la découverte de médicaments alimentée par l'IA

La société de séquençage génétique Illumina ILMN.O a présenté mardi un ensemble de données qui cartographie les changements génétiques afin d'accélérer la découverte de médicaments grâce à l'intelligence artificielle.

La société a déclaré qu'elle s'associait avec les fabricants de médicaments AstraZeneca AZN.L , Merck MRK.N et Eli Lilly

LLY.N pour son Billion Cell Atlas, qui formera des modèles d'IA avancés à grande échelle et fera progresser la recherche sur les mécanismes fondamentaux de la maladie qui étaient jusqu'à présent hors de portée.

Les développeurs de médicaments adoptent de plus en plus l'IA pour les tests de découverte et de sécurité afin d'obtenir des résultats plus rapides et moins coûteux, conformément à la volonté de la Food and Drug Administration américaine de réduire les tests sur les animaux dans un avenir proche.

Le fabricant de logiciels de développement de médicaments Certara CERT.O et des entreprises biotechnologiques telles que Schrodinger SDGR.O et Recursion Pharmaceuticals RXRX.O utilisent cette technologie en plein essor pour prédire comment les médicaments expérimentaux peuvent être absorbés, distribués ou déclencher des effets secondaires toxiques.

"Nous pensons que l'atlas cellulaire est un développement clé qui nous permettra de développer considérablement l'IA pour la découverte de médicaments", a déclaré Jacob Thaysen, directeur général d'Illumina.

L'atlas permettra de déterminer comment 1 milliard de cellules individuelles réagissent à des modifications génétiques via CRISPR dans plus de 200 lignées cellulaires pertinentes pour la maladie.

Ces lignées cellulaires ont été sélectionnées en raison de leur pertinence pour les maladies, dont beaucoup ont été historiquement difficiles à décoder, y compris les troubles immunitaires et le cancer ainsi que les maladies cardiométaboliques, neurologiques et les maladies génétiques rares.

L'atlas permettra aux utilisateurs de caractériser les mécanismes d'action des médicaments et des maladies, d'explorer de nouvelles indications potentielles et de valider des cibles candidates issues de la génétique humaine.