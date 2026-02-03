Illinois Tool Works dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels grâce à une forte demande de pièces automobiles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février -

Illinois Tool Works ITW.N a annoncé mardi un bénéfice pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, grâce à la forte demande de pièces automobiles et aux progrès réalisés dans l'atténuation des effets des tarifs douaniers, ce qui a entraîné une hausse des actions d'environ 5 % dans les premiers échanges.

Les mesures d'atténuation des tarifs douaniers prises par le fabricant de pièces et d'équipements industriels, telles que la fabrication localisée et les hausses de prix , lui ont permis d'augmenter ses marges d'exploitation dans sept segments.

Par ailleurs, les prix élevés des véhicules ont incité les consommateurs à prolonger la durée de vie de leurs anciens véhicules en les entretenant et en les réparant, ce qui a stimulé la demande de services d'entretien du marché secondaire de l'automobile de l'entreprise.

Le chiffre d'affaires trimestriel du segment des équipementiers automobiles, qui contribue le plus au chiffre d'affaires global, s'est élevé à 827 millions de dollars, contre 785 millions de dollars il y a un an. Ce segment fournit des composants et des fixations à des constructeurs automobiles tels que Ford F.N et BMW BMWG.DE .

Le bénéfice d'Illinois Tool Works a augmenté pour atteindre 2,72 dollars par action au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre 2,54 dollars par action il y a un an.

Les analystes, en moyenne, s'attendaient à un bénéfice de 2,68 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'est élevé à 4,09 milliards de dollars, contre 3,93 milliards de dollars un an plus tôt.

Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 4,07 milliards de dollars.

La société basée à Glenview, dans l'Illinois, prévoit désormais un bénéfice par action en 2026 compris entre 11 et 11,4 dollars, le point médian de cette fourchette étant inférieur aux estimations des analystes, qui étaient de 11,26 dollars par action.