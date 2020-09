Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad va acheter l'opérateur mobile polonais Play Reuters • 21/09/2020 à 07:20









PARIS, 21 septembre (Reuters) - Iliad ILD.PA a annoncé lundi son intention d'acquérir l'opérateur mobile polonais Play PLY.WA pour 2,2 milliards d'euros. Le groupe de Xavier Niel a déjà conclu un accord contraignant auprès des deux actionnaires de référence du premier opérateur mobile de Pologne pour acquérir un bloc de contrôle de 40% du capital au même prix que son offre, 39 zlotys par action, soit une prime de 38,8% sur le dernier cours de clôture. Cette opération, qui donne à Play une valeur d'entreprise de 3,5 milliards d'euros, sera relutive dès la première année et financée par dette et par la trésorerie disponible. (Jean-Philippe Lefief et Bertrand Boucey)

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris 0.00%