Iliad: une hausse de 8% de ses ventes au premier trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/05/2023 à 09:41

(CercleFinance.com) - Iliad présente ses résultats du premier trimestre ce jour. La croissance organique pro forma du chiffre d'affaires Groupe, qui a atteint 2,2milliards d'euros au 1er trimestre 2023, s'établit à 8,0%.Les ventes progressent de 7,6% en France,de 12,6% en Italie et de 7,3% en Pologne.



L'EBITDAaL enregistre une croissance organique pro forma de3,8% à 783millions d'euros et chaque pays voit son EBITDAaL progresser sur 12 mois. Les investissements du Groupe s'élèvent à553millionsd'eurosau 1ertrimestre 2023, en hausse de 14% en organique pro forma.



Malgré l'impact de la hausse des coûts d'énergie sur l'EBITDAaL et la hausse des investissements de croissance en France et en Pologne, lefree cash-flow opérationnelreste à 229 millions d'euros,soit une baisse limitée à 20 millions d'euros sur 12 mois.



La structure financière du Groupe à finmars 2023 s'améliore.Le levier financiers'établissait à 3,1x à fin mars 2023 contre 3.2x à fin décembre 2022.Tousles besoins definancementà court et moyen termedu Groupe sont couverts.



Thomas Reynaud, directeur général du Groupeiliad a déclaré: 'Dans nos trois pays d'implantation, nous consolidons nos positions de leader pour le recrutement de nouveaux abonnés. Tout est mis en oeuvre pour devenir l'opérateur européen le plus innovant.'