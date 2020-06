Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad sur le point de lancer une offre fixe en Italie Reuters • 03/06/2020 à 15:57









ILIAD SUR LE POINT DE LANCER UNE OFFRE FIXE EN ITALIE MILAN (Reuters) - Iliad, maison mère de l'opérateur français de télécommunications Free, est sur le point de signer un accord pour proposer une offre fixe de services internet en Italie via le réseau haut débit d'Open Fiber, a appris Reuters mercredi de plusieurs sources. "Open Fiber et Iliad discutent depuis plusieurs mois et un accord semble désormais proche", a déclaré l'une des sources. Une autre a confirmé que les discussions se poursuivaient tout en précisant qu'aucun accord n'avait été conclu pour l'instant. Iliad, qui a lancé il y a deux ans une offre internet mobile à bas prix en Italie, a fait déclaré depuis vouloir proposer une offre fixe d'ici 2024. L'arrivée d'Iliad sur le segment de l'internet fixe en Italie accentuerait la pression sur l'opérateur historique Telecom Italia, qui domine toujours le marché mais devra également affronter la concurrence de Sky, filiale de Comcast, dont l'offre est prévue ce mois-ci. Le quotidien économique et financier Milano Finanza a été le premier à faire part de discussions avancées entre Iliad et Open Fiber. A la Bourse de Milan, l'action Telecom Italia, dont le français Vivendi détient 24% du capital, reculait de 2,84% à 0,3423 euro vers 12h30 GMT. Au même moment à Paris, le titre Iliad perdait 2,17% à 162,65 euros. (Elvira Pollina et Stephen Jewkes; version française Claude Chendjou, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées TELECOM ITALIA MIL -1.93% ILIAD Euronext Paris -2.14% COMCAST-A NASDAQ +1.09%