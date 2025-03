iliad : les signaux sont au vert

Le chiffre d'affaires consolidé a augmenté de 8,5% à 10,02 milliards d'euros. En France, il a progressé de 8,2% à 6,53 milliards d'euros. L'Italie (+8%) et la Pologne (+9,7%) ne sont pas en reste.

(AOF) - iliad, maison-mère de Free, a franchi deux seuils symboliques au sortir de son exercice 2024 : 50 millions d’abonnés et 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Deux performances qui propulsent le groupe au rang de 5ème opérateur télécom d’Europe. "De la première Freebox en 2002 à nos infrastructures dédiées à l’Intelligence Artificielle en 2025, chaque étape de notre développement a été guidée par l’innovation", indique le groupe présent dans 8 pays qui a réalisé un résultat net en hausse de 15,5%, à 367 millions d’euros.

