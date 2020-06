Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad annonce une prise de participation de 30% dans Instadrone Reuters • 25/06/2020 à 08:13









25 juin (Reuters) - ILIAD SA ILD.PA : * ANNONCE UNE PRISE DE PARTICIPATION DANS INSTADRONE SUITE A LA MISE EN ŒUVRE DE SOLID-19 * PRISE DE PARTICIPATION MINORITAIRE DE 30% DANS INSTADRONE Texte original: https://bit.ly/2ZlNG1Z Pour plus de détails, cliquez sur ILD.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris 0.00%