Iliad annonce un CA au T1 en hausse à 1,85 milliards d'euros
Reuters•18/05/2021 à 07:48
18 mai (Reuters) - Iliad SA ILD.PA :
* CHIFFRE D'AFFAIRES 1ER TRIMESTRE 2021 : UN DÉBUT D'ANNÉE SOLIDE, MARQUÉ PAR LA CROISSANCE ET DES PROJETS AMBITIEUX
* OBJECTIF FRANCE FINANCE :2021 : EBITDAAL-INVESTISSEMENTS (HORS ACTIVITÉS B2B) D'ENVIRON 900 MILLIONS D'EUROS (EN COURS DE RÉVISION, SUITE À LA DÉCISION D'AFFECTER UNE PARTIE DES FUTURS PRODUITS DE CESSION DE ON TOWER FRANCE AU PROGRAMME 5G)
* OBJECTIF FRANCE B2B: CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'ACTIVITÉ ENTREPRISES D'ENVIRON 400 À 500 MILLIONS D'EUROS EN 2024
* OBJECTIF POLOGNE :EBITDAAL - INVESTISSEMENTS EN CROISSANCE EN 2021 - SUR 12 MOIS PRO FORMA
* OBJECTIF ITALIE FINANCE: GÉNÉRER 1,5 MILLIARD D'EUROS DE CHIFFRE D'AFFAIRES EN ITALIE SUR LE LONG TERME
* CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ AU T1 À EUR 1,85 MDS CONTRE EUR 1,38 MDS IL Y A UN AN
* OBJECTIF ITALIE FINANCE: EBITDAAL POSITIF SUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE 2021 (RÉVISÉ À LA HAUSSE)
* CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LA FRANCE AU T1 À EUR 1,26 MDS CONTRE EUR 1,23 MDS IL Y A UN AN
* À FIN MARS, NOMBRE TOTAL D'ABONNÉS MOBILES EN FRANCE 13,4 MLNS STABLE VERSUS T4 2020
* OBJECTIF ITALIE: LANCEMENT DE NOS ACTIVITÉS FIXES PRÉVU APRÈS L'ÉTÉ 2021 (VERSUS "AVANT L'ÉTÉ 2021")
* CHIFFRE D'AFFAIRES POUR L'ITALIE AU T1 À EUR 188 MLNS CONTRE EUR 150 MLNS IL Y A UN AN
* OBJECTIF FRANCE MOBILE: PLUS DE 80% DE LA BASE D'ABONNÉS SUR LE FORFAIT FREE 4G/5G ILLIMITÉE EN 2024
* À FIN MARS, NOMBRE TOTAL D'ABONNÉS MOBILES EN ITALIE 7,5 MLNS CONTRE 7,2 MLNS AU T4 2020
* CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LA POLOGNE AU T1 À EUR 398 MLNS
* PERSPECTIVE: POUR 2021 ET AU-DELÀ CETTE ÉPIDÉMIE POURRAIT IMPACTER LE GROUPE ILIAD ET SES OBJECTIFS COMME L'ENSEMBLE DES ENTREPRISES ÉVOLUANT DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
* À FIN MARS, NOMBRE TOTAL D'ABONNÉS MOBILES EN POLOGNE À 15,4 MLNS
Texte original sur Eikon ....nGNE9w7NGJ Pour plus de détails, cliquez sur ILD.PA
(Rédaction de Gdansk)
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