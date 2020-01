Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad annonce le succès de son augmentation de capital de 1,4 milliard d'euros Reuters • 27/01/2020 à 07:38









27 janvier (Reuters) - Iliad SA ILD.PA a annoncé lundi dans un communiqué: * LE SUCCÈS DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL DE 1,4 MILLIARD D'EUROS * CETTE AUGMENTATION DE CAPITAL A POUR OBJET DE FINANCER UNIQUEMENT ET INTÉGRALEMENT L'OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT INITIÉE PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES ACTIONS Pour plus de détails, cliquez sur ILD.PA

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris -3.76%