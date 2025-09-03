 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Iliad: a placé avec succès une émission obligataire de 600 ME
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 11:02

(Zonebourse.com) - Iliad a placé ce jour avec succès une émission obligataire de 600 millions d'euros. Cet emprunt présente une maturité supérieure à 6 ans et un coupon annuel de 4,25%.

Cette transaction a suscité une très forte demande de la part des investisseurs avec un carnet d'ordres culminant à plus de 2 milliards d'euros.

Le produit de cette émission obligataire sera utilisé à des fins générales de financement corporate.

Il s'agit de la première émission obligataire du Groupe cette année, notée respectivement Ba2/BB/BB par Moody's, S&P et Fitch pour des obligations senior non sécurisées.

Thomas Kienzi, Directeur Financier du Groupe iliad: ' Cette émission réussie témoigne de la reconnaissance du marché pour la solidité de notre performance opérationnelle, notre discipline financière, ainsi que pour la qualité du dialogue constant que nous entretenons avec nos investisseurs. Grâce à cette transaction, nous optimisons davantage notre structure de capital et améliorons notre profil d'échéance. '

